Il Partito Liberal-democratico elegge come segretario provinciale Matteo Ciaccia

Il 13 dicembre si è tenuto il primo congresso provinciale del Partito Liberal-democratico di Modena, durante il quale è stato eletto Matteo Ciaccia come nuovo segretario. L’evento ha rappresentato un momento importante per il partito nella provincia, segnando un passo decisivo nel percorso di rinnovamento e rafforzamento della presenza politica locale.

Ieri, 13 dicembre, si è svolto il primo congresso provinciale del Partito Liberal-democratico di Modena. Dopo il congresso nazionale, svoltosi in estate a Bologna, il partito di Luigi Marattin prosegue nel suo percorso di radicamento nel territorio.L'assemblea degli iscritti provinciale si è.

