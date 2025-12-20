Partito Democratico il nuovo segretario genovese è Francesco Tognoni

Sabato 20 dicembre, in mattinata, si è svolta presso la storica Sala Sivori di Salita Santa Caterina, l’assemblea congressuale del Partito Democratico di Genova. Presenti tutti i consiglieri comunali del Partito Democratico, i consiglieri regionali PD e numerosi rappresentanti dei territori. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

partito democratico il nuovo segretario genovese 232 francesco tognoni

