Partito Democratico il nuovo segretario genovese è Francesco Tognoni

Sabato 20 dicembre, in mattinata, si è svolta presso la storica Sala Sivori di Salita Santa Caterina, l'assemblea congressuale del Partito Democratico di Genova. Presenti tutti i consiglieri comunali del Partito Democratico, i consiglieri regionali PD e numerosi rappresentanti dei territori.

Francesco Tognoni è il nuovo segretario del Pd genovese - Francesco Tognoni, 29 anni, è ufficialmente il nuovo segretario del Pd genovese e succede a Simone d'Angelo. ansa.it

Nuovi Circoli, il Partito Democratico rafforza la presenza nel Messinese - Con la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee degli iscritti di Naso e Pace del Mela, il Partito Democratico ha formalizzato l’attivazione dei ... canalesicilia.it

Giù le mani dalla Polizia di Stato. Il Partito Democratico di Bologna condanna con forza il comportamento di Fratelli d’Italia, che continua a entrare nelle caserme della Polizia di Stato per finalità di propaganda politica, strumentalizzando donne e uomini in divi - facebook.com facebook

