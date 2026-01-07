Parma Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino del match
Segui con noi la cronaca e il risultato di Parma-Inter, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. L'incontro si svolgerà alle 20:45 al Tardini. Ti forniremo aggiornamenti in tempo reale, analisi e il tabellino completo. Restate sintonizzati per tutte le novità sulla partita.
di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20:45 al Tardini per Parma Inter, match valevole per la 19^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Tardini per Parma Inter, sfida valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A 202526. I ducali, reduci dall’1 a 1 col Sassuolo, ospitano i nerazzurri primi in classifica e galvanizzati dal successo per 3 ad 1 sul Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 20.45. Migliore in campo a fine primo tempo:. PARMA INTER, IL TABELLINO:. In attesa delle formazioni ufficiali. PARMA INTER, IL PREPARTITA. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Roma Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match
Leggi anche: Napoli Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match
Parma-Inter: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Serie A, oggi Parma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Parma-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A.
Parma-Inter: diretta live e risultato in tempo reale - Inter del 7 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net
Parma-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni - I nerazzurri scendono in campo al Tardini per contendere ai Ducali l'ultima giornata del girone di andata. tuttosport.com
Serie A, PARMA-INTER LIVE - Obiettivo sesta vittoria consecutiva per l'Inter capolista di Cristian Chivu, che torna a Parma – club allenato per 13 partite nella sua prima esperienza da allenatore di Serie A – per provare a mante ... msn.com
Parma-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA x.com
Pronostico secco: come finisce Parma-Inter stasera - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.