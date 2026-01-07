Segui con noi la cronaca e il risultato di Parma-Inter, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. L'incontro si svolgerà alle 20:45 al Tardini. Ti forniremo aggiornamenti in tempo reale, analisi e il tabellino completo. Restate sintonizzati per tutte le novità sulla partita.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20:45 al Tardini per Parma Inter, match valevole per la 19^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Tardini per Parma Inter, sfida valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A 202526. I ducali, reduci dall’1 a 1 col Sassuolo, ospitano i nerazzurri primi in classifica e galvanizzati dal successo per 3 ad 1 sul Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 20.45. Migliore in campo a fine primo tempo:. PARMA INTER, IL TABELLINO:. In attesa delle formazioni ufficiali. PARMA INTER, IL PREPARTITA. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Parma Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

