Roma Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

Internews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico per Roma Inter, match valevole per la 7^giornata della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per Roma Inter, la supersfida valevole per il 7° turno del campionato di Serie A 202526. Riprende il campionato dopo la sosta nazionali di ottobre. I giallorossi di Gian Piero Gasperini, in testa alla classifica con 15 punti, sono reduci dalla vittoria ottenuta per 1 a 2 contro la Fiorentina. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal successo per 4 ad 1 contro la Cremonese, si trovano al quarto posto in classifica con 12 punti. 🔗 Leggi su Internews24.com

roma inter live cronaca risultato e tabellino del match

© Internews24.com - Roma Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

Contenuti che potrebbero interessarti

roma inter live cronacaRoma-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Sabato 18 ottobre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Come scrive calciomagazine.net

roma inter live cronacaCronaca Roma-Inter LIVE ore 20:45: Dybala verso una maglia da titolare. C’è Pellegrini - Claudio Costa, per il mondo delle moto semplicemente il dottor Costa, l’uomo che ha inventato la Clinica Mobile ... Scrive msn.com

roma inter live cronacaRoma-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Roma- Si legge su sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Inter Live Cronaca