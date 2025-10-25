Napoli Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino del match
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Maradona per Napoli Inter, match valevole per l’8^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Maradona per Napoli Inter, il big match dell’ 8° turno di Serie A. I partenopei di Conte sono reduci dal KO rimediata contro il Torino per 1 a 0, mentre i nerazzurri di Chivu sono reduci dal successo per 0 ad 1 contro la Roma. Grazie al pareggio di ieri del Milan per 2 a 2 contro il Pisa, la squadra che vincerà oggi andrebbe al primo posto in classifica, scavalcando i rossoneri. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Napoli-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook
SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X
Napoli-Inter live dalle 18, probabili formazioni e ultime notizie: Neres falso nueve - Da una parte il Napoli di Conte, in difficoltà nelle ultime uscite, rimediando una sconfitta a Torino ... ilmattino.it scrive
Napoli-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Sabato 25 ottobre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Segnala calciomagazine.net
Napoli-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Napoli- Da sport.virgilio.it