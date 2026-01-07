Parma Inter Chivu | Abbiamo identità chiara | sarà gara di duelli Parma? Contento di…

Cristian Chivu torna a Parma da allenatore dell’Inter, in una sfida che promette intensità e duelli. Il tecnico rumeno sottolinea l’identità chiara della sua squadra e si mostra soddisfatto di tornare in una città che ha lasciato un segno. La partita rappresenta un momento importante per Chivu, che affronta con attenzione questa occasione di confronto e crescita professionale.

Chivu. Una serata speciale per Cristian Chivu, che torna a Parma da allenatore dell' Inter per affrontare il suo passato più recente. Proprio al Tardini, nella seconda parte della scorsa stagione, il tecnico rumeno aveva lasciato un segno importante, convincendo per lavoro e personalità fino a meritarsi la chiamata nerazzurra. Ora il presente lo vede alla guida dell' Inter, in una sfida carica di significati personali ed emotivi. Ai microfoni di Sky Sport, Chivu ha presentato il match soffermandosi sull'identità della sua squadra: " L'Inter in questo momento ha un'identità chiara. Prova a fare determinate cose con intensità e fiducia e non cambierà atteggiamento nemmeno questa sera.

