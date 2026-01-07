In vista della partita tra Parma e Inter, valida per la 19ª giornata di Serie A, Chivu ha sottolineato che le scelte della squadra mirano a coinvolgere tutti i giocatori, prevedendo una sfida ricca di duelli. I nerazzurri, con alcune novità nel centrocampo, cercano di mantenere la posizione in classifica, affrontando una trasferta importante e impegnativa.

La partita tra Parma e Inter, valida per la 19ª giornata di Serie A, sta per cominciare e i nerazzurri, che dovranno provare a mantenere la vetta, scendono in campo con novità importanti, soprattutto per il centrocampo. Barella infatti sarà a riposo, mentre Sucic avrà l’occasione di dimostrare le proprie qualità sin dal primo minuto. A parlare della sfida ci ha pensato lo stesso Chivu, ex tecnico dei ducali: “ Qui a Parma sono stati tre mesi belli intensi, soprattutto per il raggiungimento dell’obiettivo. Questa città si meritava di restare in Serie A”. Poi continua analizzando le scelte di formazione: “Le scelte sono fatte perché tutti devono essere coinvolti e tutti devono dimostrare che sono importanti per la squadra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Parma-Inter, Chivu: “Le scelte sono fatte per coinvolgere tutti, sarà una sfida fatta di duelli”

