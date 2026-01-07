Parma i convocati per l’Inter | Cuesta senza Benedyczak e Ndiaye

Il Parma ha annunciato i 23 giocatori convocati per la partita contro l’Inter, ultima sfida del girone. Tra i convocati, Cuesta è presente, mentre Benedyczak e Ndiaye non sono stati inclusi nella lista. La sfida si svolgerà questa sera e rappresenta un momento importante per il campionato del Parma.

Sono 23 i convocati del Parma per la sfida di questa sera contro l' Inter, ultimo impegno del girone. Il tecnico Carlos Cuesta deve però fare i conti con due assenze. Non recupera Adrian Benedyczak, ancora alle prese con gli strascichi della sindrome influenzale che lo aveva già costretto al forfait nel derby con il Sassuolo. Fuori anche Pape Ndiaye, indisponibile per infortunio. Per il resto, Cuesta porta a Milano un gruppo al completo nei ruoli, con soluzioni in ogni reparto per affrontare una gara che chiude il ciclo del girone.

