LIVE Alle 18.30 Roma-Parma | Gasperini conferma Dybala falso 9 Cuesta ritrova Ndiaye

Gasperini per riprendersi la vetta della classifica: torna titolare Soulé, sulla trequarti lui e Pellegrini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 18.30 Roma-Parma: Gasperini conferma Dybala falso 9, Cuesta ritrova Ndiaye

News recenti che potrebbero piacerti

Roma-Parma della stagione 2013/2014 inizia il 2 febbraio e finisce il 2 aprile Avviciniamoci alla sfida dell'Olimpico con un nuovo episodio di "Memories" ? asroma.com/it/notizie/741… #ASRomaPodcast - X Vai su X

MATCHDAY ? 18:30 ? #RomaParma DAJE ROMA DAJE! #ASRoma Vai su Facebook

Roma-Parma, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Parma è in programma oggi alle 18:30 per il turno infrasettimanale di Serie A che vede la capolista giallorossa ospitare i Ducali all'Olimpico. Come scrive fanpage.it

Roma-Parma: diretta live e risultato in tempo reale - Parma di Mercoledì 29 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Scrive calciomagazine.net

Cronaca Roma-Parma ore 18.30 LIVE: Pellegrini e Soulé dall’inizio. In avanti Dybala - La Roma torna in campo per il turno infrasettimanale contro il Parma, valido per la nona giornata di Serie A. Si legge su msn.com