Niente Roma per Keita il Parma perde un uomo chiave | i convocati di Cuesta
Sta per avere inizio un’altra scoppiettante giornata di Serie A, e ad aprire le danze sarà Lecce-Napoli al Via del Mare. Occhi puntati però sull’altra attuale capolista del campionato, una Roma che, con i suoi pregi e i suoi difetti da limare, sta procedendo ad un ritmo oggettivamente impensabile di blocchi di partenza. Sul campo del Sassuolo una vittoria fondamentale, dopo i due ko consecutivi contro Inter e Viktoria Plzen, e convincente nella prestazione, ed urge dare continuità a tali segnali. Domani all’ Olimpico, alle 18:30, un Parma determinato a tornare a casa con altri punti salvezza preziosi, una squadra compatta e difficile da scardinare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
I convocati per Roma: non c'è Keita. Contusione al ginocchio - Il Parma infatti non avrà a disposizione Keita (contusione al ginocchio destro) oltre ai soliti lungodegenti (Ondrejka, Frigan, Valeri e Oristanio). Da gazzettadiparma.it
Parma, i convocati per Roma: si ferma Keita - Sono 26 i calciatori convocati da Carlos Cuesta per la sfida in programma domani sul campo della Roma. fantacalcio.it scrive
Roma-Parma: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni. - I giallorossi vogliono confermarsi in cima alla classifica, il Parma cerca la prima vittoria in trasferta ... Scrive msn.com