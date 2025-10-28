Sta per avere inizio un’altra scoppiettante giornata di Serie A, e ad aprire le danze sarà Lecce-Napoli al Via del Mare. Occhi puntati però sull’altra attuale capolista del campionato, una Roma che, con i suoi pregi e i suoi difetti da limare, sta procedendo ad un ritmo oggettivamente impensabile di blocchi di partenza. Sul campo del Sassuolo una vittoria fondamentale, dopo i due ko consecutivi contro Inter e Viktoria Plzen, e convincente nella prestazione, ed urge dare continuità a tali segnali. Domani all’ Olimpico, alle 18:30, un Parma determinato a tornare a casa con altri punti salvezza preziosi, una squadra compatta e difficile da scardinare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Niente Roma per Keita, il Parma perde un uomo chiave: i convocati di Cuesta