Cosparge moglie di liquido e tenta di darle fuoco in casa figlio minorenne nasconde l'accendino e la salva
A Cavarzere, nel Veneziano, un uomo di 43 anni ha tentato di incendiare la moglie versando liquido infiammabile sui vestiti e sul pavimento della cucina. Fortunatamente, il figlio minore ha nascosto l’accendino, impedendo che si verificasse una tragedia. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze gravi, evidenziando l’importanza della presenza di spirito e della prontezza nei momenti di emergenza domestica.
Tragedia evitata a Cavarzere, nella città metropolitana di Venezia, dove un 43enne ha gettato liquido infiammabile sulla donna cospargendole i vestiti prima di versarne altro sul pavimento della cucina con l’intento di bruciare tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
