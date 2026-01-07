Papa incontra artisti di Evolution-Il Circo del Futuro | date felicità

Papa Leone XIV ha incontrato gli artisti del Cirque Zoppis durante l’udienza mattutina in Aula Paolo VI. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e scambio tra la figura religiosa e i rappresentanti del “Circo del Futuro”. La visita ha sottolineato l’importanza dell’arte come forma di comunicazione e condivisione, portando un messaggio di speranza e positività.

Roma, 7 gen. (askanews) – Papa Leone XIV ha ricevuto e salutato gli artisti del Cirque Zoppis al termine dell’udienza di questa mattina, in Aula Paolo VI. Il pontefice li ha ringraziati per il loro impegno nel portare gioia e speranza attraverso lo spettacolo. Papa Prevost si è intrattenuto con la compagnia internazionale di 40 artisti protagonisti di “Evolution – Il Circo del Futuro”, in scena in questi giorni a Roma Eur, area Ex Velodromo, rivolgendosi a loro con parole di profonda stima: “Voi date felicità in tutto il mondo”. Durante l’incontro, Papa Leone XIV ha esortato gli artisti a continuare nel loro cammino artistico, sottolineando l’importanza della bellezza, del sorriso e della condivisione in un momento storico segnato da difficoltà e incertezze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Papa Leone XIV ha incontrato gli artisti di “Evolution – Il Circo del Futuro” «Voi date felicità in tutto il mondo» Leggi anche: Il circo del futuro in Vaticano. Il Papa: "Date felicità al mondo" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Papa, incontra artisti di “Evolution-Il Circo del Futuro”: date felicità - (askanews) – Papa Leone XIV ha ricevuto e salutato gli artisti del Cirque Zoppis al termine dell’udienza di questa mattina, in Aula Paolo VI. msn.com

Papa Leone XIV ha incontrato gli artisti di “Evolution – Il Circo del Futuro” «Voi date felicità in tutto il mondo» - Nella mattinata di oggi, nel corso della prima udienza generale del 2026, Sua Santità Papa Leone XIV ha ricevuto e salutato con grande ... iltempo.it

Papa Leone XIV incontra il vescovo di Foggia: attenzione sulla Capitanata e sul futuro dei giovani - facebook.com facebook

Mons. Ferretti incontra il Papa, il saluto di Leone XIV ai foggiani: "Apritevi alla vita buona del Vangelo" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.