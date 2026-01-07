Papa Leone XIV ha incontrato gli artisti di Evolution – Il Circo del Futuro Voi date felicità in tutto il mondo

Nella prima udienza generale del 2026, Papa Leone XIV ha incontrato gli artisti di “Evolution – Il Circo del Futuro” del Cirque Zoppis. Durante l’incontro, il Papa ha espresso gratitudine per il loro ruolo nel diffondere felicità e speranza attraverso le performance artistiche. L’evento ha sottolineato l’importanza dello spettacolo come veicolo di positività e di connessione tra le persone.

Nella mattinata di oggi, nel corso della prima udienza generale del 2026, Sua Santità Papa Leone XIV ha ricevuto e salutato con grande affetto gli artisti del Cirque Zoppis, ringraziandoli per il loro impegno nel portare gioia e speranza attraverso lo spettacolo. Il Santo Padre si è intrattenuto con la compagnia internazionale di 40 artisti protagonisti di "Evolution – Il Circo del Futuro", in scena in questi giorni a Roma Eur, area Ex Velodromo, rivolgendosi a loro con parole di profonda stima: «Voi date felicità in tutto il mondo». Durante l'incontro, Papa Leone XIV ha esortato gli artisti a continuare nel loro cammino artistico, sottolineando l'importanza della bellezza, del sorriso e della condivisione in un momento storico segnato da difficoltà e incertezze.

