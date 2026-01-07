Il circo del futuro in Vaticano Il Papa | Date felicità al mondo

Da agi.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’Udienza Generale, Papa Leone XIV ha incontrato gli artisti del Cirque Zoppis, in città con lo spettacolo

AGI - Papa Leone XIV al termine della prima  Udienza Generale  ha salutato con grande affetto gli  artisti del Cirque Zoppis  – 40 artisti, tra  acrobati, trapezisti e giocolieri provenienti da Argentina, Cile, Messico, Spagna, Francia ed Etiopia – in tournée a Roma con "Evolution - Il circo del futuro", spettacolo che fonde  acrobazia, tecnologia e narrazione visiva. Il Pontefice li ha ringraziati per il loro impegno nel portare  gioia e speranza  attraverso lo spettacolo. "Voi date  felicità in tutto il mondo ", ha sottolineato Leone esortando gli artisti a continuare nel loro cammino artistico, sottolineando l'importanza della  bellezza, del sorriso e della  condivisione  in un momento storico segnato da difficoltà e incertezze. 🔗 Leggi su Agi.it

il circo del futuro in vaticano il papa date felicit224 al mondo

© Agi.it - Il circo del futuro in Vaticano. Il Papa: "Date felicità al mondo"

Leggi anche: Papa Leone XIV ha incontrato gli artisti di “Evolution – Il Circo del Futuro” «Voi date felicità in tutto il mondo»

Leggi anche: Papa Leone XIV: “Il Vaticano non starà in silenzio davanti alle ingiustizie del mondo”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

circo futuro vaticano papaPapa, incontra artisti di “Evolution-Il Circo del Futuro”: date felicità - (askanews) – Papa Leone XIV ha ricevuto e salutato gli artisti del Cirque Zoppis al termine dell’udienza di questa mattina, in Aula Paolo VI. msn.com

circo futuro vaticano papaPapa Leone XIV ha incontrato gli artisti di “Evolution – Il Circo del Futuro” «Voi date felicità in tutto il mondo» - Nella mattinata di oggi, nel corso della prima udienza generale del 2026, Sua Santità Papa Leone XIV ha ricevuto e salutato con grande ... iltempo.it

circo futuro vaticano papaIl Papa convoca i cardinali del mondo a Roma: l'agenda del primo Concistoro di Leone XIV - Mercoledì e giovedì l'incontro per "consigliare" il Papa. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.