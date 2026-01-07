Durante l’Udienza Generale, Papa Leone XIV ha incontrato gli artisti del Cirque Zoppis, in città con lo spettacolo

AGI - Papa Leone XIV al termine della prima Udienza Generale ha salutato con grande affetto gli artisti del Cirque Zoppis – 40 artisti, tra acrobati, trapezisti e giocolieri provenienti da Argentina, Cile, Messico, Spagna, Francia ed Etiopia – in tournée a Roma con "Evolution - Il circo del futuro", spettacolo che fonde acrobazia, tecnologia e narrazione visiva. Il Pontefice li ha ringraziati per il loro impegno nel portare gioia e speranza attraverso lo spettacolo. "Voi date felicità in tutto il mondo ", ha sottolineato Leone esortando gli artisti a continuare nel loro cammino artistico, sottolineando l'importanza della bellezza, del sorriso e della condivisione in un momento storico segnato da difficoltà e incertezze. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il circo del futuro in Vaticano. Il Papa: "Date felicità al mondo"

