Pandoro richiamato dal mercato per presenza di corpi estranei

Il pandoro classico Vergani senza glutine è stato ritirato dal mercato a causa della presenza di corpi estranei. La segnalazione riguarda un rischio per la sicurezza dei consumatori, e si consiglia di non consumare il prodotto interessato. La ditta ha avviato le procedure di richiamo e invita i clienti a contattare i punti vendita per ulteriori informazioni e eventuali rimborsi.

(Adnkronos) – Il pandoro classico Vergani senza glutine è stato richiamato dal mercato per "la presenza di corpi estranei". Il lotto di produzione è il numero 224088 prodotto da Zero+4 Srl. Lo riporta il ministero della Salute sul proprio sito. E' stato richiamato anche il pandoro senza glutine, sempre a marchio Vergani, per i lotti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

