PAGELLE E TABELLINO LAZIO-FIORENTINA 2-2 | Pedro glaciale Gila disattento

Ecco una possibile introduzione: Nella sfida valida per la 19ª giornata di Serie A tra Lazio e Fiorentina, il match si è concluso con un pareggio 2-2. La gara ha visto protagonisti alcuni protagonisti chiave, come Pedro e Gila, con valutazioni che riflettono le rispettive prestazioni. Di seguito, i voti e il tabellino per analizzare l’andamento del confronto all’Olimpico.

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 19a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Lazio-Fiorentina (Ansafoto) – calciomercato.it Lazio. Provedel 6 Lazzari 5,5. Dal 79? Hysaj sv Gila 5 Romagnoli 6 Pellegrini 6 Guendouzi 5,5 Cataldi 6,5 Basic 6. Dal 29? Vecino 5 Isaksen 5. Dal 71? Pedro 6,5 Cancellieri 5,5 Zaccagni 5,5 All.: Sarri 5,5 Fiorentina. De Gea 6,5 Dodô 5,5 Pongracic 5,5 Comuzzo 5 Gosens 6,5. Dal 68? Ranieri 6 Mandragora 6 Fagioli 6 Ndour 5,5. Dal 68? Solomon 6 Parisi 6. Dal 92? Marì sv Piccoli 5. Dal 60? Kean 5,5 Gudmundsson 6. Dal 92? Nicolussi sv All. Vanoli 6 Arbitro: Sozza 5 Il tabellino di Lazio-Fiorentina 2-2. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LAZIO-FIORENTINA 2-2: Pedro glaciale, Gila disattento Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-LAZIO 0-0: Gila-Provedel un muro, De Ketelaere a intermittenza Leggi anche: Genoa-Fiorentina, le pagelle. Rivincita Piccoli dopo la Conference, Gudmundsson glaciale. Ranieri stecca Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Parma-Fiorentina 1-0, pagelle e tabellino: Sorensen regala tre punti d’oro ai ducali, per i viola è di nuovo notte fonda; Il Napoli inizia bene il 2026: Spinazzola e Rrahmani, 2-0 alla Lazio; Lazio-Napoli 0-2, pagelle e tabellino: Politano e Spinazzola incontenibili, Noslin disastroso, Elmas e Lobotka ovunque, Zaccagni spento; VOTI e TABELLINO Milan-Verona 3-0: le pagelle e la cronaca. Lazio Fiorentina LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match - Lazio Fiorentina: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 19a giornata del campionato di Serie A 2025- lazionews24.com

