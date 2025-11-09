Genoa-Fiorentina le pagelle Rivincita Piccoli dopo la Conference Gudmundsson glaciale Ranieri stecca

Lanazione.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova, 9 novembre 2025 – Le pagelle viola dopo Genoa-Fiorentina. De Gea 6,5 - Forse poteva uscire sul traversone di Martin che genera il vantaggio del Genoa, ma si riprende con gli interessi neutralizzando il rigore di Colombo. Poi combina un pasticcio sul gol del pari, uscendo malamente e non rientra in porta e Colombo lo beffa. Pongracic 5 - Il meno preciso della difesa, almeno in avvio. Una gara che non sembra mai essere la sua, tra sbavature, disattenzioni e un giallo. Se la retroguardia viola è in sofferenza da inizio anno una spiegazione c’è e si semplifica anche con le sue prestazioni. Marì 5,5 - Vitinha è un cliente scomodo e lo chiama spesso fuori zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

genoa fiorentina le pagelle rivincita piccoli dopo la conference gudmundsson glaciale ranieri stecca

© Lanazione.it - Genoa-Fiorentina, le pagelle. Rivincita Piccoli dopo la Conference, Gudmundsson glaciale. Ranieri stecca

Altre letture consigliate

genoa fiorentina pagelle rivincitaGenoa-Fiorentina, le pagelle. Rivincita Piccoli dopo la Conference, Gudmundsson glaciale. Ranieri stecca - Forse poteva uscire sul traversone di Martin che genera il vantaggio del Genoa, ma si riprende con gli interessi neutrali ... msn.com scrive

genoa fiorentina pagelle rivincitaGenoa Fiorentina, le pagelle - 2 Genoa 6,5 – Era importante tirare via un punto nello scontro ... Lo riporta pianetagenoa1893.net

genoa fiorentina pagelle rivincitaGenoa-Fiorentina, le pagelle di CM: Colombo non molla, Ostigard infinito. Gudmundsson glaciale, Piccoli fa il Kean - Fiorentina è stato un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Genoa Fiorentina Pagelle Rivincita