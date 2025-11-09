Genova, 9 novembre 2025 – Le pagelle viola dopo Genoa-Fiorentina. De Gea 6,5 - Forse poteva uscire sul traversone di Martin che genera il vantaggio del Genoa, ma si riprende con gli interessi neutralizzando il rigore di Colombo. Poi combina un pasticcio sul gol del pari, uscendo malamente e non rientra in porta e Colombo lo beffa. Pongracic 5 - Il meno preciso della difesa, almeno in avvio. Una gara che non sembra mai essere la sua, tra sbavature, disattenzioni e un giallo. Se la retroguardia viola è in sofferenza da inizio anno una spiegazione c’è e si semplifica anche con le sue prestazioni. Marì 5,5 - Vitinha è un cliente scomodo e lo chiama spesso fuori zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Genoa-Fiorentina, le pagelle. Rivincita Piccoli dopo la Conference, Gudmundsson glaciale. Ranieri stecca