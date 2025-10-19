PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-LAZIO 0-0 | Gila-Provedel un muro De Ketelaere a intermittenza

Voti e giudizi del match della New Balance Arena valido per la 7a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Mario Gila (LaPresse) – calciomercato.it vadvadvadvadvasdvasvasvas Atalanta. Carnesecchi 6 Djimsiti 6 Hien 6 Ahanor 6. Dal 66? Scalvini 6 Zappacosta 6 Ederson 6,5 Pasalic 6,5. Dal 66? De Roon 6 Bernasconi 6 Sulemana 6,5. Dal 66? Krstovic 6 De Ketelaere 6 Lookman 6,5 All.: Ivan Juric 6,5 Lazio. Provedel 7 Marusic 6 Gila 7,5 Romagnoli 6,5 Tavares 6 Guendouzi 6 Cataldi 6,5 Basic 6,5. Dal 75? Vecino 6 Cancellieri 6. Dal 22? Isaksen 6,5 Dia 6,5 Zaccagni 6,5. Dal 75? Pedro 6 All.: Maurizio Sarri 6,5 Arbitro: Collu 6 Il tabellino di Atalanta-Lazio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-LAZIO 0-0: Gila-Provedel un muro, De Ketelaere a intermittenza

