Ospedali di Polistena e Locri Cirillo annuncia un Consiglio regionale ad hoc
Il Consiglio regionale si riunirà in un'assemblea dedicata per discutere un emendamento al decreto Milleproroghe, promosso dall’onorevole Francesco Cannizzaro. Approvato dal governo, il provvedimento permette ai medici in pensione di continuare a esercitare nelle strutture ospedaliere di Polistena e Locri. La misura mira a garantire la continuità dei servizi sanitari nelle aree interessate, rispondendo alle esigenze di assistenza della popolazione locale.
“Nelle prossime ore sarà presentato un emendamento al decreto Milleproroghe, promosso dall’onorevole Francesco Cannizzaro e già corredato dal parere favorevole del governo, che consentirà ai medici in pensione di continuare a svolgere il loro essenziale compito negli ospedali di Polistena, Locri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
