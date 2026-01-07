Il Consiglio regionale si riunirà in un'assemblea dedicata per discutere un emendamento al decreto Milleproroghe, promosso dall’onorevole Francesco Cannizzaro. Approvato dal governo, il provvedimento permette ai medici in pensione di continuare a esercitare nelle strutture ospedaliere di Polistena e Locri. La misura mira a garantire la continuità dei servizi sanitari nelle aree interessate, rispondendo alle esigenze di assistenza della popolazione locale.

“Nelle prossime ore sarà presentato un emendamento al decreto Milleproroghe, promosso dall’onorevole Francesco Cannizzaro e già corredato dal parere favorevole del governo, che consentirà ai medici in pensione di continuare a svolgere il loro essenziale compito negli ospedali di Polistena, Locri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Ospedali di Polistena e Locri, Cirillo annuncia un Consiglio regionale ad hoc

Leggi anche: Consiglio regionale, Nucera capo di gabinetto e Cannizzaro sua vice: le scelte del presidente Cirillo

Leggi anche: Cirillo verso la presidenza del Consiglio regionale e gli scenari che portano alle elezioni reggine

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

POLISTENA - Ospedali di Polistena e di Locri, Irto (Pd) interroga il ministro della salute, cui chiede tutele immediate per i cittadini della Piana e della Locride.

Ospedali di Polistena e Locri, Cirillo annuncia un Consiglio regionale ad hoc - Intanto, nelle prossime ore, verrà presentato un emendamento, promosso da Cannizzaro che consentirà ai medici in pensione di continuare a svolgere il loro ... reggiotoday.it

Stop al sit-in davanti all'ospedale di Polistena, via tende e striscioni - La decisione dopo la visita di Cannizzaro e Curcio che hanno annunciato un emendamento al decreto Milleproroghe e una legge regionale per evitare la chiusura della rianimazione ... rainews.it