Cirillo verso la presidenza del Consiglio regionale e gli scenari che portano alle elezioni reggine
Un perfetto equilibrio di partiti e territoriale. Roberto Occhiuto ha trovato rapidamente la quadratura del cerchio per la sua giunta bis, tenendo insieme la maggioranza di centrodestra con la soddisfazione di tutti i ‘desiderata’ degli alleati.Due assessorati a Forza Italia (Gallo e Straface). 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LA REGIONE CHE VERRA' | Mancuso verso la vicepresidenza, Cirillo alla guida del Consiglio regionale. Quote rosa: nell’esecutivo spazio alla Straface - facebook.com Vai su Facebook
Pronto il nuovo Consiglio superiore di sanità. Solo cinque le conferme. E Mantovani verso la presidenza. Ecco il decreto del Ministero Salute - Il Ministro della Salute ha firmato il decreto che ricostituisce il Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2025- Come scrive quotidianosanita.it
Oggi consiglio comunale Bosi viaggia verso la presidenza - Rispetto al panorama dei ventiquattro più votati nelle varie liste sono intervenuti solo alcuni aggiustamenti: ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Sentenza su Covid, 'Salvini smentisce Presidenza consiglio' - Per dare torto alla Presidenza del Consiglio nella causa sulle norme anti Covid promossa da un gruppo di cittadini, il giudice di pace Paolo Olezza, di Alessandria, ha utilizzato una serie di ... Lo riporta ansa.it