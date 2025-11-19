Consiglio regionale Nucera capo di gabinetto e Cannizzaro sua vice | le scelte del presidente Cirillo

Carmelo Nucera sarà il nuovo capo di gabinetto, nominato dal presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo, avvocato, già dipendente del consiglio e figlio dell’ex consigliere regionale Gianni.Il neo presidente dell’assemblea ha provveduto, successivamente, anche alla nomina. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it