Consiglio regionale Nucera capo di gabinetto e Cannizzaro sua vice | le scelte del presidente Cirillo

Reggiotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carmelo Nucera sarà il nuovo capo di gabinetto, nominato dal presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo, avvocato, già dipendente del consiglio e figlio dell’ex consigliere regionale Gianni.Il neo presidente dell’assemblea ha provveduto, successivamente, anche alla nomina. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

