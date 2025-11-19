Consiglio regionale Nucera capo di gabinetto e Cannizzaro sua vice | le scelte del presidente Cirillo
Carmelo Nucera sarà il nuovo capo di gabinetto, nominato dal presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo, avvocato, già dipendente del consiglio e figlio dell’ex consigliere regionale Gianni.Il neo presidente dell’assemblea ha provveduto, successivamente, anche alla nomina. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Prime nomine in Consiglio regionale. Cirillo sceglie Nucera capo gabinetto e la Cannizzaro vice - Si tratta di due dipendenti di Palazzo Campanella: la vice è la sorella del coordinatore Fi Francesco Cannizzaro. Si legge su corrieredellacalabria.it
Calabria, si insedia il nuovo Consiglio regionale: Cirillo presidente (e pesca anche nell’opposizione) - Al via la 13ma legislatura della Calabria: nella sua prima seduta il nuovo Consiglio regionale ha eletto presidente Salvatore Cirillo ... Lo riporta quotidianodelsud.it