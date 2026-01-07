Omicidio Tarna arrestato uno dei responsabili È un agente della polizia locale

È stato arrestato uno dei responsabili dell’omicidio di Tarna, avvenuto a Mira. Si tratta di un agente della polizia locale coinvolto nell’episodio, avvenuto dopo un’aggressione violenta e forzata. L’indagine ha portato all’identificazione e all’arresto del sospettato, che avrebbe partecipato a un’azione criminale culminata con il delitto. Le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli e le eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti.

Ingannato e costretto con la forza a salire su una macchina, portato da Mestre verso Porto Marghera e scaricato nelle campagne di Malcontenta di Mira dopo un colpo sparato alla tempia. Ha perso la vita così il barman Sergiu Tarna, Sergio per tutti, nato nel 2000 a Nisporeni, in Moldavia.

Omicidio di Mira (VE), arrestato uno dei presunti killer - Svolta nel giallo di Mira, nel Veneziano: a uccidere Sergiu Tarna, cameriere 25enne di origini moldave, trovato cadavere nelle campagne attorno a Malcontenta il 31 dicembre scorso, sarebbe stato un ag ... rainews.it

Sergiu Tarna, preso il killer del 25enne: è un vigile urbano. Incastrato dalla telefonata al padre mentre scappava in Spagna - Lo hanno trovato tra i ruderi sepolti dall'edera, si era nascosto a breve distanza da dove, qualche giorno prima, aveva ucciso Sergiu Tarna con un colpo di pistola alla ... ilgazzettino.it

Omicidio del barman, Sergiu Tarna giustiziato per un debito di droga: «Ucciso con un colpo alla testa». Caccia ai killer x.com

Le indagini per l'omicidio del 25enne Tarna proseguono - facebook.com facebook

