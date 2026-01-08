Omicidio nel Veneziano arrestato il presunto killer | sarebbe un agente della polizia locale

Un uomo, ritenuto il presunto autore dell'omicidio di Sergiu Tarna, è stato arrestato dai Carabinieri di Venezia. La vittima, un cittadino moldavo di 25 anni, è stata trovata morta il 31 dicembre scorso in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira. L'indagine ha portato all'arresto di un sospetto, che si ipotizza essere un agente della polizia locale.

Venezia, 8 gennaio 2025 – Un arresto è stato effettuato dai Carabinieri di Venezia nell'ambito delle indagini sull'uccisione del cittadino moldavo Sergiu Tarna, di 25 anni, trovato morto il 31 dicembre scorso, ucciso da un colpo di pistola alla tempia, in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia. Si tratterebbe - anticipano Il Gazzettino, La Nuova Venezia e il Corriere del Veneto - di un agente della Polizia Locale di Venezia. Sulla vicenda è convocata una conferenza stampa stamani alla Procura della repubblica di Venezia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Omicidio nel Veneziano, arrestato il presunto killer: sarebbe un agente della polizia locale Leggi anche: Omicidio nel Veneziano, arrestato il presunto killer: sarebbe un agente della polizia locale di Venezia Leggi anche: Sferra una testata ad un agente della polizia locale, arrestato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Omicidio nel Veneziano, arrestato il presunto killer; Venezia, arrestato presunto assassino di Sergiu Tarna; Omicidio di Mira (VE), arrestato uno dei presunti killer; Omicidio nel Veneziano, arrestato il presunto killer. Omicidio nel Veneziano, arrestato il presunto killer: sarebbe un agente della polizia locale di Venezia - Sergiu Tarna, di 25 anni, trovato morto il 31 dicembre scorso, ucciso da un colpo di pistola alla tempia, in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira ... msn.com

Barista ucciso nel Veneziano, arrestato il presunto killer: “Un agente della polizia locale” - Una svolta nelle indagini sull’omicidio del giovane barista trovato morto il 31 dicembre nel Veneziano. thesocialpost.it

Omicidio di Mira (VE), arrestato uno dei presunti killer - Svolta nel giallo di Mira, nel Veneziano: a uccidere Sergiu Tarna, cameriere 25enne di origini moldave, trovato cadavere nelle campagne attorno a Malcontenta il 31 dicembre scorso, sarebbe stato un ag ... rainews.it

Arrestato un uomo nel Veneziano per tentato omicidio. Il ragazzino è riuscito a guadagnare tempo fino all'arrivo dei carabinieri - facebook.com facebook

Minaccia di dare fuoco alla moglie, il figlio minorenne gli nasconde l'accendino. Arrestato un uomo nel Veneziano per tentato omicidio #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.