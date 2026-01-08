Omicidio Sergiu Tarna | fermato il presunto assassino sarebbe un agente della polizia locale

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, il 25enne moldavo trovato morto a Mira il 31 dicembre. Oggi è stato fermato il presunto autore del gesto, un agente della polizia locale di Venezia. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla corretta gestione delle forze dell’ordine, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

