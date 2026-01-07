Oggi in prima serata su Canale 5 debutta ‘A Testa alta’ con Sabrina Ferilli

Stasera su Canale 5 va in onda il debutto di ‘A Testa Alta – Il coraggio di una donna’, la nuova serie con Sabrina Ferilli. L’appuntamento, previsto per mercoledì 7 gennaio, introduce un racconto che esplora temi di forza e determinazione femminile, offrendo uno sguardo approfondito sulla vita della protagonista. Una produzione che si propone di coinvolgere il pubblico con una narrazione sobria e significativa.

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 7 gennaio, in prima serata su Canale 5, debutta 'A Testa Alta – Il coraggio di una donna', la nuova serie con protagonista Sabrina Ferilli. Sabrina Ferilli è Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma. Educatrice brillante e ideatrice di 'A Testa

