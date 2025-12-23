Sabrina Ferilli torna in tv con ‘A Testa Alta’ su Canale 5
Dopo una lunga pausa, Canale 5 torna a proporre nuovi titoli di serialità. Con la fine delle festività, il palinsesto si arricchisce finalmente di A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna, la nuova serie con Sabrina Ferilli, che debutterà mercoledì 7 gennaio 2026. La rete punta su un progetto atteso che unisce dramma e storie di resilienza femminile. Sabrina Ferilli contro Luisa Ranieri: sfida tra presidi. Questa nuova produzione di Mediaset sembra anticipare una sorta di sfida a distanza con Rai1, dove pochi giorni dopo il debutto della Ferilli partirà La Preside con Luisa Ranieri. Entrambi i progetti ruotano attorno a dirigenti scolastiche, ma affrontano vicende differenti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Sabrina Ferilli è Virginia Terzi, donna e preside di successo che vede improvvisamente la propria vita cambiare… #ATestaAlta vi aspetta da mercoledì 7 gennaio, in prima serata, su #Canale5 e Mediaset Infinity! x.com
L'attrice si confessa all'Adnkronos alla vigilia dei 60 anni: "Sabrina Ferilli per farmi fare ‘Commesse’ mi corteggiò con mazzi di rosse. Io rifatta Sono solo molto fotogenica" - facebook.com facebook
