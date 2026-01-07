La New Japan Pro Wrestling ha annunciato il ritorno della Young Lion Cup, il prestigioso torneo dedicato ai giovani talenti, dopo sette anni di assenza. La competizione, che rappresenta un’occasione importante per i nuovi lottatori di emergere, culminerà con la finale prevista per il 1° febbraio alla Korakuen Hall. Questa iniziativa, avviata nel 1985, continua a essere un punto di riferimento nel panorama della wrestling giapponese.

La New Japan Pro Wrestling ha annunciato il ritorno dello storico torneo dedicato ai giovani talenti, con la finale prevista per il 1° febbraio alla Korakuen Hall Una tradizione che risale al 1985. La Young Lion Cup torna ufficialmente nel 2026 dopo le forti richieste degli stessi Young Lion. Il torneo, che mancava dal 2019, rappresenta una delle tradizioni più longeve della NJPW: la prima edizione risale al 1985 e tra i vincitori passati figurano futuri campioni come Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima e Hirooki Goto. La storia dei tornei dedicati ai giovani talenti della New Japan è ancora più antica: si può far risalire alla Karl Gotch Cup del 1974, vinta da Tatsumi Fujinami, che sarebbe poi diventato campione, icona e persino presidente della federazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NJPW: Torna la Young Lion Cup dopo sette anni di assenza

Leggi anche: NJPW: Andrade torna dopo dieci anni, sarà a Wrestle Kingdom 20

Leggi anche: Dopo sette anni torna la struttura complessa di Anestesia a Manfredonia: il dott. Carone nominato direttore

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il Rainmaker torna in #njpw e sconfigge Hiroshi Tanahashi al ritiro! #wk20 #TSOW #TSOS - facebook.com facebook

Quale versione preferite #TSOW // #njpw x.com