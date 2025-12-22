Il wrestler messicano ha annunciato la sua presenza allo show del 4 gennaio con un video trasmesso durante il Road To Tokyo Dome L’annuncio durante lo show alla Korakuen Hall. Andrade El Idolo tornerà in New Japan Pro Wrestling per la prima volta in oltre un decennio. Il luchador messicano ha fatto il suo annuncio attraverso un video trasmesso durante lo show NJPW Road To Tokyo Dome di lunedì alla Korakuen Hall, confermando che sarà presente a Wrestle Kingdom 20 il prossimo 4 gennaio. Stando alle indicazioni, Andrade dovrebbe prendere parte a un tag team match cinque contro cinque che vedrà lo United Empire affrontare una squadra composta da membri del Bullet Club e dell’ex faction Los Ingobernables de Japon. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NJPW: Andrade torna dopo dieci anni, sarà a Wrestle Kingdom 20

Leggi anche: One Match Only – Kazuchika Okada vs Kenny Omega – (NJPW Wrestle Kingdom 11)

Leggi anche: Kingdom of heaven di ridley scott conquista una nuova audience su streaming a 20 anni dal suo debutto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il caos e le scelte di Andrade: “Volevo essere una star globale, non tornare indietro”.

Andrade si assume la responsabilità del divorzio con Charlotte Flair, avvenuto all’inizio del 2025. Intervistato da Sportskeeda Wrestling, il wrestler messicano ha dichiarato che la Queen è stata una moglie fantastica e che non ha mai cercato di farlo licenziare - facebook.com facebook