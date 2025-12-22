NJPW | Andrade torna dopo dieci anni sarà a Wrestle Kingdom 20

Il wrestler messicano ha annunciato la sua presenza allo show del 4 gennaio con un video trasmesso durante il Road To Tokyo Dome L’annuncio durante lo show alla Korakuen Hall. Andrade El Idolo tornerà in New Japan Pro Wrestling per la prima volta in oltre un decennio. Il luchador messicano ha fatto il suo annuncio attraverso un video trasmesso durante lo show NJPW Road To Tokyo Dome di lunedì alla Korakuen Hall, confermando che sarà presente a Wrestle Kingdom 20 il prossimo 4 gennaio. Stando alle indicazioni, Andrade dovrebbe prendere parte a un tag team match cinque contro cinque che vedrà lo United Empire affrontare una squadra composta da membri del Bullet Club e dell’ex faction Los Ingobernables de Japon. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

