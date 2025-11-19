Dopo sette anni torna la struttura complessa di Anestesia a Manfredonia | il dott Carone nominato direttore

Foggiatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il potenziamento del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia, con il ritorno della Struttura Complessa di Anestesia. Asl Foggia ha conferito al Dott. Pierdomenico Carone l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Anestesia del Presidio. La nomina, della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

