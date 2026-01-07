Nicole Kidman e Keith Urban il divorzio è ufficiale e a Hollywood finisce un' altra favola

Nicole Kidman e Keith Urban hanno ufficialmente divorziato, dopo quasi vent'anni di matrimonio, con la coppia che ha deciso di separarsi prima del loro anniversario. La notizia segna la fine di una relazione durata nel tempo e rappresenta un momento di riflessione sulla vita privata delle celebrità di Hollywood.

Il prossimo giugno avrebbero festeggiato vent'anni di matrimonio, ma tra l'attrice e il musicista la rottura è arrivata prima. «Differenze inconciliabili» avevano fatto sapere i due lo scorso ottobre, che oggi fanno fronte comune per proteggere le due figlie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nicole Kidman e Keith Urban, il divorzio è ufficiale (e a Hollywood finisce un'altra favola) Leggi anche: Nicole Kidman e Keith Urban hanno ufficialmente divorziato Leggi anche: Il Met Gala 2026 è femminile, potente e iconico: Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams al comando Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Nicole Kidman e Keith City sono ufficialmente divorziati dopo 19 anni di matrimonio; Nicole Kidman dopo il divorzio: il messaggio per il 2026 con le figlie; Nicole Kidman è pronta a lasciarsi alle spalle Rocky 2025 dopo la separazione di Keith City; L'accordo di divorzio di Nicole Kidman e Keith Urban viene rivelato mentre raggiungono un accordo sui bambini. Nicole Kidman e Keith Urban, il divorzio è ufficiale (e a Hollywood finisce un'altra favola) - Il prossimo giugno avrebbero festeggiato vent'anni di matrimonio, ma tra l'attrice e il musicista la rottura è arrivata prima. vanityfair.it

Nicole Kidman e Keith Urban formalizzano il divorzio dopo 19 anni di matrimonio - Le figlie Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margareth, 15 anni, trascorreranno ogni anno 306 giorni con la mamma e 59 giorni con il papà, a weekend alternati. tg24.sky.it

Nicole Kidman e Keith Urban hanno finalizzato il divorzio dopo 19 anni di matrimonio - Nicole Kidman e Keith Urban hanno finalizzato il divorzio: nessun assegno, accordo sui figli e separazione consensuale. msn.com

Niente piega perfetta, zero artifici: solo ricci naturali e stile assoluto. Nicole Kidman conquista Sydney con un hair look autentico e radioso perfetto per iniziare il 2026 - facebook.com facebook

Niente piega perfetta, zero artifici: solo ricci naturali e stile assoluto. Nicole Kidman conquista Sydney con un hair look autentico e radioso perfetto per iniziare il 2026 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.