Il Met Gala 2026 è femminile potente e iconico | Beyoncé Nicole Kidman e Venus Williams al comando

Il Met Gala 2026 si distingue per il suo approccio femminile, potente e iconico. Il 4 maggio, Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams assumeranno il ruolo di co-chair dell'evento, affiancando Anna Wintour e definendo un'edizione memorabile. La serata si preannuncia ricca di stile, innovazione e protagonismo femminile.

Il Met Gala 2026 ha appena alzato l’asticella. Il 4 maggio, accanto ad Anna Wintour, saliranno ufficialmente in cattedra Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams come co-chair dell’evento più osservato (e spietato) dell’anno. Non una scelta casuale, non una mossa di rappresentanza: tre icone che incarnano tre linguaggi culturali diversi — musica, cinema e sport — riunite sotto lo stesso tetto per guidare una delle edizioni più concettuali di sempre. Met Gala 2026: Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams sono le co-chair che potrebbero le regole del gioco. Il messaggio è chiaro: il corpo non è solo qualcosa da vestire, ma da raccontare, proteggere, esibire, politicizzare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Met Gala 2026 è femminile, potente e iconico: Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams al comando

Canottieri Sebino Lovere. . GRAN GALA’ DEL CANOTTAGGIO 2025 L’OTTO FEMMINILE DI ELISA !!! Comunicazione Canottieri Sebino Giovanni Cretti - facebook.com Vai su Facebook

Women at the Top - Gala 2025 @KerryKennedyRFK, Presidente di RFK Human Rights, dialogherà con Maria Latella, giornalista e conduttrice nel cuore dell’evento che celebra l’eccellenza femminile. ?18/11 - Milano Live Scopri di più: 24oreventi.ilsole24o Vai su X

Met Gala 2026, il tema della mostra è «Costume Art»: il legame tra arte, corpo e moda al centro dell'esposizione a New York - Il tema della mostra è stato annunciato oggi dal direttore del museo Max Hollein alla presenza degli sponsor e di Anna Wintour, l'ex direttrice di Vogue che da decenni fa da madrina al gala del ... Lo riporta ilmessaggero.it

Il Met Gala 2026 sarà finanziato da Jeff Bezos e la moglie Lauren e la parata di star (amiche) è assicurata - Dopo il loro matrimonio veneziano pieno di star, look (e polemiche), Jeff Bezos e la moglie Lauren Sánchez sono pronti a riprendersi la scena e ribadire lo status di coppia influente non solo della ... Da elle.com