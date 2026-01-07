Napoli ultime trattative | i nomi dei possibili nuovi acquisti

Il Napoli sta portando avanti diverse trattative per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. Giovanni Manna, Direttore Sportivo del club, è impegnato nella definizione dei dettagli con vari potenziali acquisti. Queste trattative sono ancora in fase di sviluppo e potrebbero portare a importanti novità nelle prossime settimane. La volontà della società è di completare il team con attenzione e senza pressioni eccessive, nel rispetto dei tempi necessari.

Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, è attualmente impegnato con diverse trattative, aperte su più fronti. In questo calciomercato invernale, la SSC Napoli di ADL è estremamente vincolata. Dovrà, infatti, fare acquisti con saldo zero: non potrà spendere più di quanto riuscirà ad incassare. Nel corso del programma "Speciale 90' Minuto", Ciro Venerato ha chiarito .

