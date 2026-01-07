Museo del presepe di Caltagirone collezione Luigi Colaleo | visite sino al 31 gennaio
Il Museo del Presepe di Caltagirone, ospitato nella Collezione Luigi Colaleo in via San Luigi 2, è stato recentemente riaperto dopo lavori di ristrutturazione. La mostra, aperta fino al 31 gennaio, presenta una vasta selezione di presepi provenienti da diverse tradizioni e periodi. Un’occasione per scoprire la bellezza e la storia di questa tradizione natalizia in un ambiente rinnovato e accogliente.
Recentemente ristrutturato e riaperto, è visitabile sino al 31 gennaio il museo internazionale del presepe “CollezioneLuigi Colaleo”, in via San Luigi 2 (ex biblioteca comunale), a Caltagirone. Il museo ospita circa 1000 presepi provenienti da tutto il mondo, tra antichi capolavori e creazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Via San Luigi, 2 (ex Biblioteca Comunale) - Caltagirone martedì-sabato 10:00-14:30 Visitabile fino al 31 gennaio 2026 Il Museo Internazionale del Presepe – Collezione Luig
