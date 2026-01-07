Museo del presepe di Caltagirone collezione Luigi Colaleo | visite sino al 31 gennaio

Il Museo del Presepe di Caltagirone, ospitato nella Collezione Luigi Colaleo in via San Luigi 2, è stato recentemente riaperto dopo lavori di ristrutturazione. La mostra, aperta fino al 31 gennaio, presenta una vasta selezione di presepi provenienti da diverse tradizioni e periodi. Un’occasione per scoprire la bellezza e la storia di questa tradizione natalizia in un ambiente rinnovato e accogliente.

