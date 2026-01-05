Museo civico Luigi Lezzi apre al pubblico con un nuovo allestimento e con calendario settimanale per le visite

Il Museo Civico “Luigi Lezzi” di San Cesario di Lecce riapre con un allestimento rinnovato, offrendo un percorso espositivo aggiornato e fruibile. Curato dai direttori artistici Fabio Tolledi e Carmelo Cipriani, il museo presenta un calendario settimanale di visite guidate e iniziative culturali, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale del territorio e favorire l’accesso pubblico all’arte contemporanea.

