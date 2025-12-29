Nuova vita per il museo civico di arte contemporanea di San Cesario di Lecce | collezione permanente e intitolazione a Luigi Lezzi
Il Museo Civico di San Cesario di Lecce rinnova il proprio percorso con una collezione permanente dedicata a Luigi Lezzi. L'apertura rappresenta una tappa importante del progetto “Da qui si vede tutta la città” di Astràgali Teatro, offrendo un nuovo spazio di approfondimento e valorizzazione dell’arte contemporanea nel territorio.
Si apre una nuova stagione per il Museo Civico di San Cesario di Lecce, attraverso una tappa fondamentale del progetto “Da qui si vede tutta la città” di Astràgali Teatro. Martedì 30 dicembre, alle ore 18, nel Palazzo Ducale dove il Museo è ubicato, è prevista l’apertura al pubblico del nuovo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Nuova vita per il Museo Civico di Arte Contemporanea di San Cesario di Lecce con l'apertura della collezione permanente e la cerimonia di intitolazione a Luigi Lezzi - Si apre una nuova stagione per il Museo Civico di San Cesario di Lecce, attraverso una tappa fondamentale del progetto "Da qui si vede ...
