Morto Alex Felipe | tragedia nel calcio a 5 Si trovava all’aeroporto di Ujtà in Russia aveva 32 anni La ricostruzione

È deceduto Alex Felipe, noto calciatore di calcio a 5, all'età di 32 anni. La tragedia si è verificata all’aeroporto di Ujtà, in Russia, lasciando il mondo sportivo senza parole. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore, e le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione. Alex Felipe era apprezzato e stimato da compagni e appassionati del calcio a 5.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.