Morto Alex Felipe | tragedia nel calcio a 5 Si trovava all’aeroporto di Ujtà in Russia aveva 32 anni La ricostruzione
È deceduto Alex Felipe, noto calciatore di calcio a 5, all'età di 32 anni. La tragedia si è verificata all’aeroporto di Ujtà, in Russia, lasciando il mondo sportivo senza parole. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore, e le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione. Alex Felipe era apprezzato e stimato da compagni e appassionati del calcio a 5.
Morto Alex Felipe: tragedia nel calcio a 5. Aveva 32 anni e si trovava in un aeroporto in Russia. La ricostruzione dell’accaduto Il mondo del calcio a 5 piange la prematura scomparsa di Alex Aparecido Felipe Santos, conosciuto semplicemente come Alex Felipe. Il giocatore brasiliano, 32 anni, è deceduto improvvisamente all’aeroporto di Ujtá, in Russia, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
