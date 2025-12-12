Tragedia nel calcio dilettantistico Cristian Desi è morto in un incidente stradale | aveva 28 anni

Una tragedia colpisce il calcio dilettantistico siciliano: Cristian Desi, giovane calciatore di 28 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto mentre era in moto. Dopo tre giorni di coma, il suo decesso ha sconvolto la comunità sportiva e non solo.

Cristian Desi è deceduto dopo tre giorni di coma in seguito a un incidente in moto. Tragedia nel calcio dilettantistico siciliano. La scomparsa del giovane catanese ha toccato profondamente tutta la comunità, lasciando sgomenti compagni, dirigenti e tifosi. Fanpage.it Dilettanti, tragedia a Catania: addio a Cristian Desi - Il calcio dilettantistico siciliano e in lutto per la prematura scomparsa di Cristian Desi. sportmediaset.mediaset.it Tragedia in Sicilia: il calcio piange la scomparsa di Cristian Desi - Il calcio siciliano saluta Cristian Desi, attaccante 28enne morto dopo un incidente. europacalcio.it

