Morta Doris la parrucchiera di Cassarello

È venuta a mancare Doris Piccini, 63 anni, nota parrucchiera di Cassarello. La sua scomparsa, avvenuta a seguito di un malore improvviso, ha colpito la comunità di Follonica, dove era molto apprezzata. Doris lascia un ricordo di professionalità e gentilezza, e la sua assenza sarà certamente sentita da clienti e amici.

FOLLONICA E' stato un malore improvviso quello che si è portato via Doris Piccini (foto), 63 anni, molto conosciuta a Follonica. La donna si è sentita male in casa e a nulla sono valsi i soccorsi tempestivi. La donna è morta durante il tragitto sull'ambulanza verso l'ospedale di Grosseto. E' stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello che ha colpito la comunità di Follonica e del quartiere di Cassarello, dove tutti la conoscevano e gli volevano bene. Doris infatti gestiva un negozio di parrucchiera ' Stile donna ', dove tutte le altre persone che ci lavorano sono sotto choc. La donna lascia un figlio, un fratello, la nuora e i nipoti.

