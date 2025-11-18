La parrucchiera di Brugherio travolta e uccisa mentre era in vacanza a Roma | condannato l’investitore

Brugherio (Monza Brianza), 18 Novembre 2025 – Due anni e sei mesi di reclusione, pena sospesa, per omicidio stradale e revoca della patente di guida all’automobilista che investì Laura Carla Pessina, parrucchiera cinquantottenne di Brugherio, sulle strisce pedonali di fronte al Teatro Marcello, in pieno centro a Roma. Con la donna c’erano il marito, anch’egli rimasto gravemente ferito, e la suocera, illesa. A travolgerla fu un ottantenne originario della Liguria, ma residente a Roma che, alla guida di un fuoristrada Mercedes G500, non si fermò in prossimità del passaggio pedonale. I familiari della vittima si sono affidati a Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato nella tutela dei familiari delle vittime di incidenti stradali mortali e hanno già ottenuto, in via stragiudiziale e prima della conclusione del processo penale, il risarcimento dei danni patiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

