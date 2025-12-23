Artista e storica parrucchiera | lacrime e dolore per la morte di Marina

È venuta a mancare Marina Corallini, artista e storica parrucchiera, all’età di 79 anni. Nata il 2 febbraio 1946, lascia un ricordo affettuoso tra familiari e amici. La sua scomparsa è stata annunciata dal marito Federico, dai figli Elena e Nicola, dai nipoti e dai parenti stretti. Un momento di tristezza per chi ha condiviso con lei momenti di lavoro e affetto.

Artista e storica parrucchiera: è morta Marina Corallini. Nata il 2 febbraio 1946, aveva 79 anni: ne danno il triste annuncio il marito Federico, i figli Elena con Adolfo e Nicola con Barbara, gli adorati nipoti Francesco, Martina e Anna, le sorelle Vilma e Milena, i cognati. La salma riposa alla.

