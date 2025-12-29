Alluvioni | Lepore rivendica gli interventi i comitati chiedono risposte e FdI incalza
Dopo le intense piogge di Natale, il sistema idraulico di Bologna ha mostrato buona tenuta, come confermato dagli ultimi dati di Arpae. Mentre Lepore rivendica gli interventi effettuati, i comitati chiedono risposte e FdI solleva nuove questioni sulla prevenzione e la gestione delle alluvioni, evidenziando l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni e cittadini per tutelare il territorio.
Il sistema idraulico di Bologna ha resistito bene alle recenti precipitazioni eccezionali della vigilia di Natale, secondo quanto emerso dagli ultimi aggiornamenti di Arpae sulla sicurezza idraulica del territorio metropolitano. Ma le forti precipitazioni hanno rinnovato i timori legati alle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Sicurezza idrica e prevenzione alluvioni: partono gli interventi sul reticolo fognario
Leggi anche: Stefani: «Subito 50 milioni di euro per il piano casa e 28 contro gli alluvioni alluvioni»
Lepore sull’alluvione: "Il sistema ha retto. Avanti con i lavori" - Dobbiamo dare continuità agli interventi per la riduzione del rischio". msn.com
A Bologna ha riaperto via Indipendenza, il sindaco Lepore: 'Passo importante per il tram' - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.