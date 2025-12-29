Alluvioni | Lepore rivendica gli interventi i comitati chiedono risposte e FdI incalza

Dopo le intense piogge di Natale, il sistema idraulico di Bologna ha mostrato buona tenuta, come confermato dagli ultimi dati di Arpae. Mentre Lepore rivendica gli interventi effettuati, i comitati chiedono risposte e FdI solleva nuove questioni sulla prevenzione e la gestione delle alluvioni, evidenziando l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni e cittadini per tutelare il territorio.

