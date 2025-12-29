Alluvioni | Lepore rivendica gli interventi i comitati chiedono risposte e FdI incalza

Dopo le intense piogge di Natale, il sistema idraulico di Bologna ha mostrato buona tenuta, come confermato dagli ultimi dati di Arpae. Mentre Lepore rivendica gli interventi effettuati, i comitati chiedono risposte e FdI solleva nuove questioni sulla prevenzione e la gestione delle alluvioni, evidenziando l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni e cittadini per tutelare il territorio.

Il sistema idraulico di Bologna ha resistito bene alle recenti precipitazioni eccezionali della vigilia di Natale, secondo quanto emerso dagli ultimi aggiornamenti di Arpae sulla sicurezza idraulica del territorio metropolitano.  Ma le forti precipitazioni hanno rinnovato i timori legati alle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

