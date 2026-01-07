Basta con quei rumori E un uomo minaccia un gruppo di ragazzi con un coltello | denunciato

Da parmatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nelle zone di San Pancrazio, Sorbolo Mezzani e Palanzano, in collaborazione con la Sezione Radiomobile. Recentemente, un episodio ha visto un uomo minacciare un gruppo di ragazzi con un coltello, portando alla sua denuncia. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità nel territorio.

Controlli a tappeto da parte delle Stazioni Carabinieri di San Pancrazio, Sorbolo Mezzani e Palanzano, dipendenti dalla Compagnia, in sinergia con le pattuglie della Sezione Radiomobile.Nel corso dei servizi, nel Comune di Parma, sono stati predisposti diversi posti di controllo e soste in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

