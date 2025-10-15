Minaccia commerciante con coltello e catena denunciato straniero

Attimi di paura nel centro storico di Salerno, in via dei Mercanti, quando nel pomeriggio di lunedo scorso un uomo - extracomunitario - avrebbe minacciato un commerciante della zona.Il fattoStando alla ricostruzione, l'uomo, un siriano, avrebbe infastidito il titolare di un negozio, per poi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

