Il Modena rivoluziona l’attacco De Luca un bomber da recuperare

Il Modena si prepara alla ripresa del campionato con una strategia di mercato mirata. Dopo un periodo di riflessione sul reparto offensivo, la squadra si concentra sul rafforzamento dell’attacco, con l’obiettivo di recuperare De Luca e migliorare le prestazioni offensive. La sessione di mercato, che si aprirà il 2 gennaio, rappresenta un’occasione per definire i nuovi innesti e rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide.

Rivoluzione in attacco in corso. Dopo aver smaltito (forse) e riflettuto sul momento di crisi, il Modena sta mettendo insieme i pezzi del mercato che verrà, prossimo al via ufficiale dal 2 gennaio. E, secondo quanto raccolto in questi giorni, sarà il reparto offensivo a subire le variazioni più corpose sulla scia di quanto Andrea Catellani aveva in parte costruito lo scorso 3 settembre allo Sheraton Hotel nelle ore precedenti alla bandiera a scacchi della sessione estiva. La trattativa per Manuel De Luca, imbastita nella seconda metà di agosto e poi sfumata per la volontà (non rispettata dal campo) dell’attaccante di giocarsi le sue carte in A con la Cremonese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

