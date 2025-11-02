Corso di primo soccorso per tutti con la Misericordia
La Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe organizza, un corso di primo soccorso aperto a tutta la cittadinanza. Spiega il governatore dell’associazione, Gilberto Girani: "Lo scopo principale è la ricerca di nuovi volontari, indispensabili per poter continuare a svolgere i servizi dell’associazione a Forlì, a San Benedetto in Alpe e nell’alta valle del Montone, specialmente nei mesi estivi e nei weekend, quando la strada del Muraglione si riempie di motociclisti". Dopo la presentazione della Misericordia, si parlerà di come comunicare con il 112118, di manovre di base di assistenza all’infortunato, rianimazione cardio-polmonare adulto, rianimazione cardio-polmonare pediatrica, disostruzione delle vie aeree, principali patologie mediche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
