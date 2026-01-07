Miretti via dalla Juve dopo il gol | che scambio in Serie A

Dopo aver segnato contro il Sassuolo, Fabio Miretti potrebbe lasciare la Juventus durante questa finestra di mercato. La decisione deriva da recenti valutazioni e opportunità che si sono presentate. La situazione è in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali nei prossimi giorni. Restano ancora da definire i dettagli di un possibile trasferimento, mentre il giocatore e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi.

Nonostante la super prestazione sul campo del Sassuolo, Fabio Miretti potrebbe lasciare la Juve in questa finestra di mercato. Ha messo a segno la rete del momentaneo 2-0 sul campo del Sassuolo e disputato una gara pazzesca, ma Fabio Miretti potrebbe salutare la Juve nella sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista classe 2003, che è legato ai bianconeri da un contratto fino al 30 giugno 2028, vanta tantissimi estimatori in giro per l’Italia e non solo. A questo punto, dunque, tutto può succedere e non sono esclusi colpi di scena in tal senso. Mandragora (LaPresse) – calciomercato.it La Juve cerca un centrocampista di qualità e capace di velocizzare la manovra offensiva della squadra e nelle ultime ore si è parlato con una certa insistenza anche di un possibile ritorno a Torino di Rolando Mandragora che ha già indossato la casacca della Vecchia Signora nella stagione 20162017. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

