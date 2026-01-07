Milano sperimenta un nuovo modo di vivere la libreria | spazi condivisi per una generazione che legge

A Milano, in Corso Buenos Aires, nasce BookBubble, un nuovo modello di libreria che promuove spazi condivisi e incontri tra lettori. Questa iniziativa mira a creare un ambiente aperto e dinamico, dove la lettura si integra nella vita quotidiana di una generazione sempre più interessata a condividere esperienze culturali. Un progetto che ridefinisce il rapporto tra pubblico e libreria, favorendo la socialità e la scoperta di nuovi libri.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.