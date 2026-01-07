Milano sperimenta un nuovo modo di vivere la libreria | spazi condivisi per una generazione che legge
A Milano, in Corso Buenos Aires, nasce BookBubble, un nuovo modello di libreria che promuove spazi condivisi e incontri tra lettori. Questa iniziativa mira a creare un ambiente aperto e dinamico, dove la lettura si integra nella vita quotidiana di una generazione sempre più interessata a condividere esperienze culturali. Un progetto che ridefinisce il rapporto tra pubblico e libreria, favorendo la socialità e la scoperta di nuovi libri.
A Milano, in corso Buenos Aires, ha aperto i battenti BookBubble, un esperimento di libreria che ridisegna il concetto stesso di punto vendita. Non solo scaffali e casse, ma un ambiente progettato per trasformare la lettura in un’esperienza collettiva, pensato soprattutto per intercettare le nuove generazioni. Con 250 metri quadrati e 14.000 titoli distribuiti in otto stanze tematiche, questo progetto di Feltrinelli rappresenta un tentativo di risposta a una domanda cruciale: come si riconquista fisicamente chi è nato nell’era digitale? La risposta sembra passare attraverso un ripensamento radicale dello spazio. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
