' Le scuole Beni comuni' contributi per spazi più curati e condivisi | al via il nuovo bando
È stato approvato il nuovo bando per il progetto ‘Le scuoli Beni comuni’ per gli anni 2025-2026, con un investimento di 50mila euro. L'iniziativa mira a migliorare e condividere gli spazi scolastici, promuovendo interventi di valorizzazione e cura degli ambienti destinati alla comunità scolastica.
La Giunta comunale ha dato il via libera al nuovo bando per l'anno 2025-2026 dedicato al progetto ‘Le scuole Beni comuni’, con un investimento complessivo di 50mila euro. L'iniziativa, promossa dall'assessorato all'Istruzione attraverso i servizi educativi e scolastici, punta a sostenere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
