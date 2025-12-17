' Le scuole Beni comuni' contributi per spazi più curati e condivisi | al via il nuovo bando

È stato approvato il nuovo bando per il progetto ‘Le scuoli Beni comuni’ per gli anni 2025-2026, con un investimento di 50mila euro. L'iniziativa mira a migliorare e condividere gli spazi scolastici, promuovendo interventi di valorizzazione e cura degli ambienti destinati alla comunità scolastica.

