Ha progettato un nuovo modo - circolare - di vivere in cascina basato su agricoltura rigenerativa e social housing Una soluzione allo spopolamento delle campagne e una risposta al diffuso desiderio di fuga dalle città
L a reinterpretazione contemporanea della cascina toscana, immaginata nel borgo di Peccioli, in provincia di Pisa, ha vinto il “Best Architectural Concept of the Year” agli Architizer Vision Awards 2025. Maria Alessandra Segantini, l’architetta che ha ideato il progetto, non nasconde l’entusiasmo. «Se questa piccola idea locale è piaciuta ai grandi professionisti che erano in giuria, da Daniel Libeskind e Steven Holl, è perché è una visione: questo dimostra che potrebbe invece avere valore globale». In Toscana il primo eco-murales multimediale d’Italia X Leggi anche › Oscar del Turismo: Peccioli, in Toscana, è il Borgo più amato d’Italia Con le micro fattorie di Peccioli ha vinto i Vision Awards di New York: intervista all’architetta Segantini. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Progettato da Tadao Ando, il nuovo Dubai Museum of Art sorgerà dalle acque: il primo museo d’arte nazionale ufficiale dell'emirato sarà caratterizzato da una struttura fluida e contemplativa - facebook.com Vai su Facebook
Damiano David ha inventato un nuovo modo per indossare la canotta - In occasione del suo concerto al Palazzo dello Sport di Roma, il cantante ha deciso di inventare un nuovo modo di indossare la canotta, aprendo le porte a mille possibilità di styling. gqitalia.it scrive
"Il Mondo Nuovo", festival che unisce cultura e rigenerazione urbana - Il progetto, ideato da un gruppo di giovani under 30, ha trasformato via Col di Lana, in un laboratorio urbano a cielo ... Da romatoday.it
Economia del nuovo mondo, la lettera di Meloni per l'evento del Mattino: «Il Sud è la locomotiva della Nazione». Fitto: «Mediterraneo opportunità per il futuro» - Nel corso dell'evento organizzato dal Mattino sull'Economia del nuovo Mondo, il direttore Roberto Napoletano ha letto una lettera inviata dalla premier Giorgia Meloni. Riporta msn.com