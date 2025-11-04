L a reinterpretazione contemporanea della cascina toscana, immaginata nel borgo di Peccioli, in provincia di Pisa, ha vinto il “Best Architectural Concept of the Year” agli Architizer Vision Awards 2025. Maria Alessandra Segantini, l’architetta che ha ideato il progetto, non nasconde l’entusiasmo. «Se questa piccola idea locale è piaciuta ai grandi professionisti che erano in giuria, da Daniel Libeskind e Steven Holl, è perché è una visione: questo dimostra che potrebbe invece avere valore globale». In Toscana il primo eco-murales multimediale d’Italia X Leggi anche › Oscar del Turismo: Peccioli, in Toscana, è il Borgo più amato d’Italia Con le micro fattorie di Peccioli ha vinto i Vision Awards di New York: intervista all’architetta Segantini. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ha progettato un nuovo modo - circolare - di "vivere in cascina", basato su agricoltura rigenerativa e social housing. Una soluzione allo spopolamento delle campagne, e una risposta al diffuso desiderio di fuga dalle città