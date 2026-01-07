Milano-Cortina Barbuto presidente Unione Ciechi tedoforo a Bologna

Mario Barbuto, presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha partecipato come tedoforo alla diffusione della fiamma olimpica a Bologna, in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina. La sua presenza testimonia l’impegno dell’associazione nella promozione dell’inclusione e del rispetto delle persone con disabilità visiva, continuando a sostenere progetti di formazione e integrazione.

Roma, 7 gen. (askanews) – C'è anche Mario Barbuto, Presidente Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, una vita dedicata alla formazione e all'inclusione delle persone con disabilità visiva, tra i tedofori Coca-Cola della fiamma olimpica di Milano-Cortina. Il 6 gennaio, infatti, Barbuto, nato a Catania nel 1954 e da oltre cinquant'anni residente a Bologna, ha portato la fiamma nel capoluogo emiliano. Guida dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e Direttore dell'Istituto dei Ciechi "Francesco Cavazza", con il suo impegno Barbuto ha promosso autonomia, partecipazione e accesso alla cultura, fondando la Fondazione LIA per rendere i libri italiani accessibili a tutti.

